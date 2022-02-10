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    «Салават Юлаев» в товарищеском матче всухую обыграл «Нефтехимик»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в товарищеском матче над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

    Николай Кулёмин
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    Николай Кулёмин

    В составе хозяев голевыми действиями отличились Николай Кулёмин с передачи Артёма Пименова и Алексея Пустозёрова, Динар Хафизуллин, которому ассистировали Виктор Антипин и Глеб Кузьмин, а также в пустые ворота на последней минуте шайбу отправил Алексей Пустозёров.

    Напомним, и «Салават Юлаев», и «Нефтехимик» вышли в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года по итогам досрочно закончившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимский клуб в первом раунде сыграет с новосибирской «Сибирью», «Нефтехимик» — с челябинским «Трактором».

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