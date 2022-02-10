«Салават Юлаев» в товарищеском матче всухую обыграл «Нефтехимик»

Уфимскийодержал победу в товарищеском матче над нижнекамскимсо счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

В составе хозяев голевыми действиями отличились Николай Кулёмин с передачи Артёма Пименова и Алексея Пустозёрова, Динар Хафизуллин, которому ассистировали Виктор Антипин и Глеб Кузьмин, а также в пустые ворота на последней минуте шайбу отправил Алексей Пустозёров.

Напомним, и «Салават Юлаев», и «Нефтехимик» вышли в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года по итогам досрочно закончившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимский клуб в первом раунде сыграет с новосибирской «Сибирью», «Нефтехимик» — с челябинским «Трактором».