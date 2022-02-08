Овечкин может сыграть в ближайшем матче «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона», возможно, сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На прошлой неделе Овечкин из-з коронавируса пропустил встречу с «Эдмонтоном» и не смог принять участие в Матче звезд НХЛ.

«Все зависит от его самочувствия. В прошлый раз он пропустил десять дней (попав в COVID-протокол в прошлом сезоне), и его было не удержать. Сейчас он пропустил шесть дней, и я думаю, что он очень хочет вернуться» — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Вне зависимости от того, будет Овечкин играть во вторник или нет, он не сможет поехать с командой на выездную игру против «Монреаль Канадиенс» в четверг, так как в канадской провинции Квебек (где расположен Монреаль) действует правило обязательного 10-дневного карантина для всех, кто сдал положительный тест на COVID-19.

В текущем сезоне Овечкин провел 46 матчей, в которых набрал 58 (29+29) очков.