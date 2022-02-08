Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Нью-Джерси» потерпел седьмое поражение подряд, «Торонто» продлил победную серию до шести матчей

    В ночь на 8 февраля прошли два перенесенных матча в регулярном чемпионате НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Оттава Сенаторз Нью-Джерси Дэвилз Торонто Мэйпл Лифс Каролина Харрикейнз
    Вся лентаСамое главное
    Александр БольшуновБольшунов против Клебо, часть 2. Анонс событий на Олимпиаде-2022 8 февраля Сенегал впервые выиграл Кубок АфрикиКубок Африки 2021: итоги турнира Усман ДембелеТрансферный дайджест. 1-7 февраля
  • 05:50
    • Роналду и Зидан летом могут воссоединиться в ПСЖ
  • 00:53
    • «Атлетик» выиграл у «Эспаньола» и продлил беспроигрышную серию до 4 матчей
  • 20:27
    • Объявлено расписание матчей 1/8 финала Кубка России
  • 22:10
    • Клод Жиру — первая звезда недели в НХЛ
  • 21:17
    • Объявлена тройка лучших россиян недели в НХЛ
  • 18:27
    • Дортмундская «Боруссия» анонсировала переход Никласа Зюле
  • 16:36
    • Россия завоевала серебро Олимпиады в командном турнире по прыжках на лыжах с трамплина
    Все новости спорта
    «Торонто» — «Каролина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Каролина»

    «Оттава» — «Нью-Джерси» 4:1

    Российский защитник Никита Зайцев вернулся в состав «Оттавы» после полутора месяцев отсутствия из-за травмы. Он отметился одним малым штрафом и закончил матч с полезностью «+1». Еще один игрок обороны «Оттавы» Артем Зуб в эпизоде с четвертым голом стал автором голевой передачи.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Нью-Джерси» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Хишир — 9 (бол., Братт, Сиверсон), 11:48 — 0:1. Пол — 9 (К. Браун, Форментон), 16:51 — 1:1. Холден — 3 (Сэнфорд, Кастелич), 27:54 — 2:1. Годетт — 4 (Шабо, Тирни), 28:03 — 3:1. К. Браун — 6 (Пол, Зуб), 51:58 — 4:1Вратари: Мюррей — ДоусШтраф: 2-0Броски: 24 (6+6+12) — 33 (10+13+10)

    Для «Оттавы» это вторая победа в трех последних играх, «Нью-Джерси» потерпел седьмое поражение подряд.

    «Оттава» — «Нью-Джерси» 4:1

    «Торонто» — «Каролина» 4:3 ОТ

    Автором победной шайбы стал Митчелл Марнер, оформивший в матче дубль. Еще две шайбы на свой счет записал Остон Мэттьюс. Теперь на счету американца 30 голов в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, Мэттьюс обогнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (29) в снайперской гонке.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Каролина» — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Нидеррайтер — 14 (Коул, Нечас), 13:08 — 0:1. Мэттьюс — 30 (бол., Нюландер, Таварес), 36:16 — 1:1. Мэттьюс — 31 (Райлли, Марнер), 39:37 — 2:1. Деанджело — 8 (Фаст, Слэвин), 40:08 — 2:2. Степан — 7 (Деанджело, Лоренц), 49:23 — 2:3. Марнер — 15 (Лильегрен), 54:12 — 3:3. Марнер — 16 (Райлли, Таварес), 62:51 — 4:3Вратари: Мразек — АндерсенШтраф: 7-13Броски: 32 (9+10+9+4) — 31 (13+7+9+2)

    «Торонто» выиграл шестой матч подряд и идет пятым в Восточной конференции, «Каролина» — третья там же.

    «Торонто» — «Каролина» 4:3 ОТ
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.51
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аль-Хилаль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие