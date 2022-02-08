НХЛ. «Нью-Джерси» потерпел седьмое поражение подряд, «Торонто» продлил победную серию до шести матчей

«Оттава» — «Нью-Джерси» 4:1

Российский защитник Никита Зайцев вернулся в состав «Оттавы» после полутора месяцев отсутствия из-за травмы. Он отметился одним малым штрафом и закончил матч с полезностью «+1». Еще один игрок обороны «Оттавы» Артем Зуб в эпизоде с четвертым голом стал автором голевой передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Нью-Джерси» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Хишир — 9 (бол., Братт, Сиверсон), 11:48 — 0:1. Пол — 9 (К. Браун, Форментон), 16:51 — 1:1. Холден — 3 (Сэнфорд, Кастелич), 27:54 — 2:1. Годетт — 4 (Шабо, Тирни), 28:03 — 3:1. К. Браун — 6 (Пол, Зуб), 51:58 — 4:1Вратари: Мюррей — ДоусШтраф: 2-0Броски: 24 (6+6+12) — 33 (10+13+10)

Для «Оттавы» это вторая победа в трех последних играх, «Нью-Джерси» потерпел седьмое поражение подряд.

«Оттава» — «Нью-Джерси» 4:1

«Торонто» — «Каролина» 4:3 ОТ

Автором победной шайбы стал Митчелл Марнер, оформивший в матче дубль. Еще две шайбы на свой счет записал Остон Мэттьюс. Теперь на счету американца 30 голов в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, Мэттьюс обогнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (29) в снайперской гонке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Каролина» — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) Голы: Нидеррайтер — 14 (Коул, Нечас), 13:08 — 0:1. Мэттьюс — 30 (бол., Нюландер, Таварес), 36:16 — 1:1. Мэттьюс — 31 (Райлли, Марнер), 39:37 — 2:1. Деанджело — 8 (Фаст, Слэвин), 40:08 — 2:2. Степан — 7 (Деанджело, Лоренц), 49:23 — 2:3. Марнер — 15 (Лильегрен), 54:12 — 3:3. Марнер — 16 (Райлли, Таварес), 62:51 — 4:3Вратари: Мразек — АндерсенШтраф: 7-13Броски: 32 (9+10+9+4) — 31 (13+7+9+2)

«Торонто» выиграл шестой матч подряд и идет пятым в Восточной конференции, «Каролина» — третья там же.