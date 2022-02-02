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    Малкин: Возможно, Самсонов украл у «Питтсбурга» победу

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о матче с «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ (3:4, ОТ).

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    «Украл ли Самсонов у нас очко? Возможно. Тренеры в раздевалке похвалили нас за игру. Но иногда ты за 20 бросков забиваешь четыре-пять голов, а иногда не хватает и 40 для победы. В следующий раз, думаю, нам нужно более эффективно сыграть "пять на пять", — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

    Напомним, по ходу матча в составе "Кэпиталз" на льду появился голкипер Илья Самсонов, отразивший 43 броска из 45.

    Также в этой встрече дублем отметился защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, а его шайба в овертайме стала победной. По итогам матча Дмитрий был признан первой звездой.

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