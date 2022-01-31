«Спартак» расторг контракт с форвардом Швырёвым

Нападающий московского «Спартака»покидает клуб, сообщает пресс-служба «красно-белых».

«Хоккейный клуб "Спартак" Москва и нападающий Игорь Швырёв договорились о расторжении контракта по согласию сторон. Отметим, что права на игрока в КХЛ остаются у "Спартака", — говорится в сообщении клуба.

Хоккейный клуб "Спартак" Москва и нападающий Игорь Швырёв договорились о расторжении контракта по согласию сторон. Отметим, что права на игрока в КХЛ остаются у "Спартака". В нынешнем сезоне Игорь Швырёв провёл за красно-белых 17 матчей и набрал три (0+3) очка. pic.twitter.com/hNwh9ndegG — Spartak Moscow (@spartak_hc) January 31, 2022

В текущем регулярном чемпионате 23-летний форвард провёл 17 матчей за "Спартак", став автором трёх голевых передач при показателе полезности "+1". Односторонний контракт Швырёва с красно-белыми действовал до 30 апреля 2022 года.

Также в сезоне-2021/2022 хоккеист сыграл четыре встречи за "Металлург", не набрав результативных баллов. Всего на счету Швырёва 117 матчей в КХЛ, в которых он набрал 12 (4+8) очков при общей полезности "-6".