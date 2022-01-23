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    «Филадельфия» проиграла «Баффало»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз Баффало Сэйбрз
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» со счетом 6:3.

    «Баффало»
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    «Баффало»

    В составе «Сейбрз» по дублю оформили три игрока — Джефф Скиннер, Тейдж Томпсон и Пейтон Кребс.

    За «Флайерз» двумя голами отметился Клод Жиру.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Филадельфия» — 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)
    Голы: Скиннер — 15 (Так, Козенс), 1:29 — 1:0. Ристолайнен — 2 (Санхейм), 11:18 — 1:1. Жиру — 13 (Проворов, Аткинсон), 12:44 — 1:2. Томпсон — 13 (бол., Так, Скиннер), 15:33 — 2:2. Томпсон — 14 (бол., Далин), 15:57 — 3:2. Кребс — 1 (Йокихарью, Янковски), 18:00 — 4:2. Кребс — 2 (Асплунд), 22:24 — 5:2. Скиннер — 16 (бол., Далин, Томпсон), 44:36 — 6:2. Жиру — 14 (бол., Конекны, Аткинсон), 54:49 — 6:3Вратари: Хаузер — Джонс (Харт, 18:00)Броски: 24 (10+6+8) — 33 (9+11+13)Штраф: 12 — 10

    «Баффало» набрал 33 очка и занимает 14-е место в Восточной конференции. У «Филадельфии» 34 очка и 12-я позиция.

    Для «Филадельфии» это поражение стало 11-м подряд.

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