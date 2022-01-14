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    Стали известны составы на Матч звезд НХЛ-2022

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    Пресс-служба НХЛ опубликовала составы команд на Матч звезд-2022.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В список игроков включены российские форварды Александр Овечкин и Кирилл Капризов, а также голкипер Андрей Василевский.

    Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона. Ранее Александр восемь раз принимал участие в Матче звезд НХЛ.

    Атлантический дивизион: Остон Мэттьюз («Торонто»), Дрейк Батерсон («Оттава»), Патрис Бержерон («Бостон»), Джонатан Юбердо («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Ник Сузуки («Монреаль»), Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).

    Столичный дивизион: Александр Овечкин («Вашингтон»), Себастьян Ахо («Каролина»), Клод Жиру («Филадельфия»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Адам Пелек («Айлендерс»), Зак Веренски («Коламбус»), Фредерик Андерсен («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург»).

    Центральный дивизион: Нэйтан Маккиннон («Колорадо»), Кайл Коннор («Виннипег»), Алекс Дебринкат («Чикаго»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Клейтон Келлер («Аризона»), Джордан Кайру («Сент-Луис»), Джо Павелски («Даллас»), Кейл Макар («Колорадо»), Юсе Сарос («Нэшвилл»), Кэм Тэлбот («Миннесота»).

    Тихоокеанский дивизион: Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джордан Эберле («Сиэтл»), Джонни Годро («Калгари»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Тимо Майер («Сан-Хосе»), Марк Стоун («Вегас»), Алекс Пьетранджело («Вегас»), Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм»).

    Звездный уик-энд НХЛ пройдет 4–6 февраля в Лас-Вегасе. Четыре команды разных дивизионов в формате «3 на 3» проведут трехдневный турнир.

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