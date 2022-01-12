«Нефтехимик» победил «Трактор», забросив две шайбы в третьем периоде

в домашнем поединке регулярного сезона КХЛ победил» со счетом 4:2.

Результативными бросками в составе победителей отметились Эдуард Гиматов, Вячеслав Лещенко, Павел Порядин и Дэн Секстон.

У гостей по шайбе в ворота «Нефтехимика» забросили Андрей Стась и Лукаш Седлак.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) Голы: Гиматов — 3 (Купцов, Сидоров), 11:09 — 1:0. Стась — 7 (Пулккинен, Шолохов), 12:55 — 1:1. Лещенко — 12 (Галимов), 14:45 — 2:1. Седлак — 18 (Кулик, Шварев), 36:41 — 2:2. Порядин — 6, 57:46 — 3:2. Секстон — 7 (п.в., Лещенко), 58:51 — 4:2Вратари: Судницин — Вилл (58:10 — 58:51)Штраф: 2 — 4Броски: 26 (10+8+8) — 24 (8+11+5)

«Нефтехимик» набрал 52 очка и занимает 7 место в Восточной конференции. У «Трактора» 73 очка. Он лидирует на Востоке.