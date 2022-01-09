«Авангард» обыграл «Витязь», «Динамо» проиграло «Нефтехимику»

переигралв гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи выиграли со счетом 4:1.

Шайбой у гостей отметился Илья Каблуков, а Арсений Грицюк к голу записал себе в активе результативную передачу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:3, 1:0, 0:1) Голы: Каски — 14 (бол., Грицюк, Найт), 0:17 — 0:1. Жарков — 4 (Сведберг, Комаров), 3:25 — 0:2. Грицюк — 16 (бол., Найт, Толчинский), 15:42 — 0:3. Оямяки — 29 (бол., Одетт, Аалтонен), 26:07 — 1:3. Каблуков — 2 (Береглазов, Толчинский), 43:11 — 1:4Вратари: Сапрыкин — ГрубецШтраф: 10 — 10Броски: 24 (6+14+4) — 29 (10+6+13)

В другой встрече «Нефтехимик» победил московское «Динамо» в серии буллитов. Общий счет с учетом серии составил 4:3 в пользу гостей из Нижнекамска.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо М» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Петрищев — 1 (Е.А. Попов, Порядин), 3:07 — 0:1. Чивилев — 5 (Кнот, Петрищев), 21:27 — 0:2. Галиев — 24 (бол., О`Делл, Шипачев), 33:47 — 1:2. Галиев — 25 (Сергеев), 37:14 — 2:2. О`Делл — 13, 41:42 — 3:2. Порядин — 5 (Митякин, Петрищев), 51:12 — 3:3Победный буллит: ГиматовВратари: Бочаров — СудницинШтраф: 6 — 31Броски: 39 (9+10+15+5) — 25 (6+9+8+2)

У москвичей дублем отметился нападающий Станислав Галиев.