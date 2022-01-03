Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме

Магнитогорскийна выезде обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:4 после овертайма.

За «Салават» шайбу забрасил Виктор Тихонов и дубль оформил Данил Башкиров, чем помог своей команде попытаться одержать победу в овертайме. За гостей отличился Андрей Чибисов и Никита Коростелев, который забросил шайбу два раза в ворота соперника. В овертайме всё решил Филипп Майлле.

Магнитогорский «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ набрав 68 очков, а «Салават Юлаев» расположился на 3 строчки ниже — 4-е место и 60 очков.