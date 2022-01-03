Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме

Никита Коростелев Фото: globallookpress.com
За «Салават» шайбу забрасил Виктор Тихонов и дубль оформил Данил Башкиров, чем помог своей команде попытаться одержать победу в овертайме. За гостей отличился Андрей Чибисов и Никита Коростелев, который забросил шайбу два раза в ворота соперника. В овертайме всё решил Филипп Майлле.
Магнитогорский «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ набрав 68 очков, а «Салават Юлаев» расположился на 3 строчки ниже — 4-е место и 60 очков.
КХЛ
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)
Голы: Чибисов — 18 (Коростелев, Карри), 20:38 — 0:1. Коростелев — 16 (Чибисов), 23:19 — 0:2. Коростелев — 17 (бол., Чибисов, Майе), 26:02 — 0:3. Башкиров — 7, 27:01 — 1:3. Тихонов — 4 (бол., Ларсен, Гранлунд), 32:22 — 2:3. Башкиров — 8 (Кулемин, Тихонов), 59:47 — 3:3. Майе — 15 (бол., Хультстрем), 61:59 — 3:4Вратари: Метсола (Шарыченков, 26:02, 59:31 — 59:47) — ОлкинуораШтраф: 8 — 6Броски: 25 (5+9+10+1) — 43 (13+12+14+4)Судьи: Гофман, Сидоренко