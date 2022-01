включили форвардав коронавирусный протокол НХЛ.

Россиянин пропустит матч против «Тампы». В ковид-протокол также был внесен помощник тренера клуба Майк Келли.

В нынешнем сезоне Панарин провел 31 матч и набрал 36 (10+26) очков.

UPDATE: Artemi Panarin and assistant coach Mike Kelly have been added to NHL’s Covid protocol list and will be out today. Morgan Barron has been recalled from the taxi squad.