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    Канада обыграла чехов на старте МЧМ-2022

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Канады Сборная Чехии
    Молодежная сборная Канады с победы начала выступление на домашнем чемпионате мира, обыграв Чехию со счетом 6:3.

    Сборная Канады
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    Сборная Канады

    В составе «кленовых листьев» хет-трик сделал Оуэн Пауэр. По одной шайбе забросили Мэйсон Мактавиш, Донован Себранго и Олен Целльвегер.

    В составе чехов забили Михал Гут, Павел Новак и Станислав Свозил.

    Молодежный чемпионат мира Группа A
    Чехия U20 — Канада U20 — 3:6 (3:3, 0:2, 0:1)
    Голы: Мактавиш — 1, 4:00 — 0:1. Гут — 1 (Брабенец, Кулих, Гут), 7:42 — 1:1. Новак — 1 (Иржичек, Иван), 11:32 — 2:1. Свозил — 1, 12:23 — 3:1. Пауэр — 1, 12:46 — 3:2. Себранго — 1 (Перфетти, Бедард), 19:31 — 3:3. Пауэр — 2 (бол., Перфетти, Бурк), 28:50 — 3:4. Пауэр — 3 (бол., Мактавиш, Перфетти), 30:15 — 3:5. Зеллвегер — 1 (бол., Кормье, Нейборс), 53:22 — 3:6Вратари: Малек — ГарандШтраф: 8-4Броски: Малек — Гаранд

    В следующем матче Канада встретится с Австрией, Чехия — с Германией.

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