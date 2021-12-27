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    Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Локомотив
    Шведский нападающий Андре Петерссон подписал контракт с московским «Динамо» до конца сезона-2021/2022, об этом сообщил агент игрока Алёша Пилко.

    Андре Петерссон
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    Андре Петерссон

    Ранее форвард провёл шесть матчей за ярославский «Локомотив» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги и отметился 3 (0+3) очками. Петерссон уже выступал за «Динамо» в сезоне-2019/2020.

    В прошлом сезоне швед сыграл в 42 матчах за «Локомотив» и набрал 29 (15+14) баллов результативности. В КХЛ 31-летний форвард также выступал за «Сочи», «Авангард», «Барыс». Всего за 324 матча в Континентальной хоккейной лиге он набрал 254 (121+133) очка при показателе полезности «+78».

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