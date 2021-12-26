Сборная России назвала состав на матч МЧМ-2022 против Швеции

Сборная России Фото: globallookpress.com
Место в воротах займет голкипер Ярослав Аскаров.
Состав молодежной сборной России на матч МЧМ-2022 против Швеции:
Аскаров (Гуськов);
Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;
Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;
Грудинин — Стеклов, Тютнев — Гуслистов — Пашин;
Зинченко — Савиков, Злодеев — Юров — Пономарев.
А вот и он — состав на стартовый матч на молодёжном чемпионате мира!— Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2021
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📍Подключайтесь к эфиру — игра начнётся в 00:30 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/8tBSIKnMcQ