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    • Сборная России назвала состав на матч МЧМ-2022 против Швеции
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    Сборная России назвала состав на матч МЧМ-2022 против Швеции

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швеции
    Стал известен состав сборной России на матч против Швеции в рамках групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022.

    Сборная России
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    Сборная России

    Место в воротах займет голкипер Ярослав Аскаров.

    Состав молодежной сборной России на матч МЧМ-2022 против Швеции:

    Аскаров (Гуськов);

    Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;

    Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;

    Грудинин — Стеклов, Тютнев — Гуслистов — Пашин;

    Зинченко — Савиков, Злодеев — Юров — Пономарев.

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