Сборная России назвала состав на матч МЧМ-2022 против Швеции

Стал известен состав сборной России на матч против Швеции в рамках групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022.

Место в воротах займет голкипер Ярослав Аскаров.

Состав молодежной сборной России на матч МЧМ-2022 против Швеции:

Аскаров (Гуськов);

Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;

Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;

Грудинин — Стеклов, Тютнев — Гуслистов — Пашин;

Зинченко — Савиков, Злодеев — Юров — Пономарев.

А вот и он — состав на стартовый матч на молодёжном чемпионате мира!

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📍Подключайтесь к эфиру — игра начнётся в 00:30 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/8tBSIKnMcQ