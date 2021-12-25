Тренер СКА Брагин прокомментировал победу над «Сибирью»

Валерий Брагин Фото: globallookpress.com
«Очень хороший матч, обоюдоострый, с моментами. Я думаю, понравилось зрителям. Самое главное: мы победили, идём дальше.
"Сибирь" играла вторым номером, моментами. Я думаю, игра была качельная. Воробьёв был особенно заряжен на гол? У всех наших игроков перед игрой заряженность. Я даже не видел момент с празднованием гола. За один матч отменили два больших штрафа? Первый раз такое. Но это хоккей, что-то в первый раз всегда бывает», — сказал Брагин.
Автором победной шайбы стал нападающий команды из Санкт-Петербурга Михаил Воробьев. СКА одержал третью победу подряд.