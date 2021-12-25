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    Тренер СКА Брагин прокомментировал победу над «Сибирью»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Сибирь
    Главный тренер ХК СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3), сообщает Чемпионат.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Очень хороший матч, обоюдоострый, с моментами. Я думаю, понравилось зрителям. Самое главное: мы победили, идём дальше.

    "Сибирь" играла вторым номером, моментами. Я думаю, игра была качельная. Воробьёв был особенно заряжен на гол? У всех наших игроков перед игрой заряженность. Я даже не видел момент с празднованием гола. За один матч отменили два больших штрафа? Первый раз такое. Но это хоккей, что-то в первый раз всегда бывает», — сказал Брагин.

    Автором победной шайбы стал нападающий команды из Санкт-Петербурга Михаил Воробьев. СКА одержал третью победу подряд.

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