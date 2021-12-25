ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России в товарищеском матче с КанадойШансы России, мощная банда Канады и неудобные конкуренты. О чем стоит знать перед началом МЧМ-2022?
  • 19:45
    • Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин»
  • 19:15
    • «Спартак» добыл выездную победу над «Сочи» в КХЛ
  • 16:28
    • Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от матча с «Северсталью»
  • 13:26
    • «Ньюкасл» может приобрести украинского вратаря «Реала»
  • 13:12
    • «Химки» готовы предложить контракт Жиркову
    Все новости спорта

    «Металлург» победил «Витязь» и сохранил лидерство

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Витязь
    «Витязь» принимал магнитогорский «Металлург» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1).

    Андрей Чибисов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Чибисов

    На 6-й минуте Семён Кошелев вывел гостей вперёд, на 9-й минуте при игре в меньшинстве Фёдор Малыхин сравнял счёт, а через 24 секунды Никита Коростелёв всё же реализовал преимущество в лишнего игрока. Ещё одну шайбу в первом периоде забросил Архип Николенко.

    На 27-й минуте Нико Оямяки отыграл одну шайбу подмосковной команды, на 42-й Даниэль Одетт сравнял счёт. На 51-й минуте Филипп Майе вновь вывел «Металлург» вперёд. На 60-й минуте Андрей Чибисов забросил пятую шайбу гостей броском в пустые ворота.

    «Металлург» набрал 65 очков и сохранил первое место в турнирной таблице. «Витязь» идет только на 11-м месте в Западной конференции, набрав 35 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия U20 преподнесет неприятный сюрприз шведам?
  • Россия U20 — Швеция U20. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Удастся ли «Атланте» выиграть в Нью-Йорке?
  • «Нью-Йорк» — «Атланта». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Ман Сити» разгромить «Лестер»?
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.64
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Завтра в 20:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швеция U20
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йокерит — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Норвич — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч США U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Канада U20
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие