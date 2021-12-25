«Металлург» победил «Витязь» и сохранил лидерство

принимал магнитогорскийв рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1).

На 6-й минуте Семён Кошелев вывел гостей вперёд, на 9-й минуте при игре в меньшинстве Фёдор Малыхин сравнял счёт, а через 24 секунды Никита Коростелёв всё же реализовал преимущество в лишнего игрока. Ещё одну шайбу в первом периоде забросил Архип Николенко.

На 27-й минуте Нико Оямяки отыграл одну шайбу подмосковной команды, на 42-й Даниэль Одетт сравнял счёт. На 51-й минуте Филипп Майе вновь вывел «Металлург» вперёд. На 60-й минуте Андрей Чибисов забросил пятую шайбу гостей броском в пустые ворота.

«Металлург» набрал 65 очков и сохранил первое место в турнирной таблице. «Витязь» идет только на 11-м месте в Западной конференции, набрав 35 очков.