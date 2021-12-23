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    «Витязь» в овертайме дожал «Сочи»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Сочи
    Подольский «Витязь» одержал домашнюю победу над «Сочи» (3:2) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    В основное время в составе победителей отличились Фёдор Малыхин и Илья Аркалов. Автором победной шайбы в овертайме стал Виталий Попов.

    За сочинцев голы на свой счет записали Никита Точицкий и Кирилл Петьков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Точицкий — 6 (Александров, Рундблад), 11:39 — 0:1. Малыхин — 6 (Головков), 18:16 — 1:1. Петьков — 3 (Николаев), 25:01 — 1:2. Аркалов — 2 (Зубов), 48:05 — 2:2. Попов — 2 (Одетт), 60:58 — 3:2Вратари: Сапрыкин — ХелльбергБроски: 33 (9+13+10+1) — 27 (12+9+6+0)Штраф: 2 — 8

    «Сочи» набрал 39 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. У «Витязя» 35 очков и 11-я позиция.

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