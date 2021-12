Матчи МЧМ-2022 в Эдмонтоне пройдут с коронавирусными ограничениями

Матчи молодежного чемпионата мира по хоккею в Эдмонтоне (Канада) пройдут при ограничении количества зрителей, сообщает в своем Twitter инсайдер Фрэнк Серавалли.

По данным источника, болельщики смогут заполнять арену только на 50 процентов. Стадион вмещает 18 347 человек. Кроме того, на арене во время матча нельзя будет продавать еду и напитки.

2022 World Juniors at @RogersPlace will be played at 50% capacity with no eating or drinking in the stands, according to Alberta Health.

Big blow for @HockeyCanada and @IIHFHockey, who were hoping a second go-round in Edmonton would be with a full house.