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    Разин: Надо реализовывать «5 на 3», с большинством у нас была беда

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Северсталь Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:4 ОТ).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Двоякое чувство. С одной стороны, отыграться с 0:3 и взять одно очко не помешает.

    С другой — надо реализовывать "5 на 3", с большинством у нас была сегодня беда. Но ребята проявили характер, забили, сравняли. Думаю, это тоже в копилочку.

    Почему "Северстали" легче отыгрываться, чем сыграть по счету? Я уже говорил, мы молодая команда. Когда не давит счет, у ребят идет раскрепощение, и они достают из себя все.

    Сегодня третий гол: Хохлов в него вложил всю свою жизнь за то, что ни разу не бросил в большинстве "5 на 3".

    Хохлов идет на рекорд, играет и в большинстве, и в меньшинстве, чем он заслужил мое доверие? Хочется посмеяться над вопросом, но не буду. Не обижайтесь, это я о своем.

    Хорошее движение должно быть по синей линии, хороший кистевой бросок, хорошее видение площадки, хорошее видение площадки.

    Это важные факторы, которые есть у Ильи. Но у него еще и лишний вес есть. Если бы не он, уже давно бы побил рекорд», — сказал Разин пресс-службе КХЛ.

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