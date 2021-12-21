Разин: Надо реализовывать «5 на 3», с большинством у нас была беда

Главный тренер «Северстали»прокомментировал поражение от(3:4 ОТ).

«Двоякое чувство. С одной стороны, отыграться с 0:3 и взять одно очко не помешает.

С другой — надо реализовывать "5 на 3", с большинством у нас была сегодня беда. Но ребята проявили характер, забили, сравняли. Думаю, это тоже в копилочку.

Почему "Северстали" легче отыгрываться, чем сыграть по счету? Я уже говорил, мы молодая команда. Когда не давит счет, у ребят идет раскрепощение, и они достают из себя все.

Сегодня третий гол: Хохлов в него вложил всю свою жизнь за то, что ни разу не бросил в большинстве "5 на 3".

Хохлов идет на рекорд, играет и в большинстве, и в меньшинстве, чем он заслужил мое доверие? Хочется посмеяться над вопросом, но не буду. Не обижайтесь, это я о своем.

Хорошее движение должно быть по синей линии, хороший кистевой бросок, хорошее видение площадки, хорошее видение площадки.

Это важные факторы, которые есть у Ильи. Но у него еще и лишний вес есть. Если бы не он, уже давно бы побил рекорд», — сказал Разин пресс-службе КХЛ.