«Металлург» в овертайме победил «Северсталь»

Никита Коростелев Фото: globallookpress.com
На 6-й минуте Никита Коростелёв вывел магнитогорцев вперёд. На 8-й минуте Павел Акользин с передачи Егора Коробкина удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте Денис Зернов забросил третью шайбу в ворота черепочан. На 33-й минуте Кирилл Пилипенко отыграл один гол. На 39-й минуте Пилипенко, оформив дубль с передачи Даниила Вовченко, сократил отставание до минимума. На 59-й минуте Илья Хохлов с передачи Руслана Абросимова сравнял счёт. На 62-й минуте Максим Карпов после паса Артёма Минулина принёс «Магнитке» победу«.
Таким образом, "Металлург" набрал 63 очка и продолжил возглавлять турнирную таблицу Восточной Конференции. "Северсталь" с 52 баллами занимает пятое место в таблице Запада.
КХЛ
«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Коростелев — 14 (Минулин, Кошелев), 5:51 — 1:0. Акользин — 4 (Коробкин), 7:07 — 2:0. Зернов — 10 (бол., Яковлев, Карри), 30:20 — 3:0. Пилипенко — 7 (Тихонов, Кодола), 32:21 — 3:1. Пилипенко — 8 (Вовченко), 38:31 — 3:2. Хохлов — 3 (Абросимов), 58:33 — 3:3. Карпов — 10 (Минулин), 61:39 — 4:3Вратари: Олкинуора — Шугаев (Подъяпольский, 7:07, 58:08 — 58:33)Штраф: 10 — 8Броски: 33 (9+10+11+3) — 24 (6+13+4+1)Судьи: Кочетов, Овчинников