ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьер-Эмерик ОбамеянгТрансферный дайджест. 14-20 декабря
  • 19:39
    • «Металлург» в овертайме победил «Северсталь»
  • 19:21
    • «Барыс» всухую победил «Автомобилист» на выезде
  • 15:25
    • «Химки» хотят подписать Кокорина и Жиркова
  • 15:04
    • Черчесов озвучил памятку для тренера, как нужно работать с Дзюбой
  • 14:48
    • Уткин: Ямайцы в «Спартаке» — не к добру
    Все новости спорта

    «Металлург» в овертайме победил «Северсталь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Северсталь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) в пользу домашней команды.

    Никита Коростелев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Коростелев

    На 6-й минуте Никита Коростелёв вывел магнитогорцев вперёд. На 8-й минуте Павел Акользин с передачи Егора Коробкина удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте Денис Зернов забросил третью шайбу в ворота черепочан. На 33-й минуте Кирилл Пилипенко отыграл один гол. На 39-й минуте Пилипенко, оформив дубль с передачи Даниила Вовченко, сократил отставание до минимума. На 59-й минуте Илья Хохлов с передачи Руслана Абросимова сравнял счёт. На 62-й минуте Максим Карпов после паса Артёма Минулина принёс «Магнитке» победу«.

    Таким образом, "Металлург" набрал 63 очка и продолжил возглавлять турнирную таблицу Восточной Конференции. "Северсталь" с 52 баллами занимает пятое место в таблице Запада.

    КХЛ
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Коростелев — 14 (Минулин, Кошелев), 5:51 — 1:0. Акользин — 4 (Коробкин), 7:07 — 2:0. Зернов — 10 (бол., Яковлев, Карри), 30:20 — 3:0. Пилипенко — 7 (Тихонов, Кодола), 32:21 — 3:1. Пилипенко — 8 (Вовченко), 38:31 — 3:2. Хохлов — 3 (Абросимов), 58:33 — 3:3. Карпов — 10 (Минулин), 61:39 — 4:3Вратари: Олкинуора — Шугаев (Подъяпольский, 7:07, 58:08 — 58:33)Штраф: 10 — 8Броски: 33 (9+10+11+3) — 24 (6+13+4+1)Судьи: Кочетов, Овчинников
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли молодежь «Барселоны» с «Севильей»?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • «Канониры» находятся на подъеме
  • «Арсенал» — «Сандерленд». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Поднимется ли «Ювентус» на пятое место?
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арсенал — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие