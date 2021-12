НХЛ перенесла игру «Монреаля» с «Бостоном» из-за вспышки ковида

Матчперенесён из-за вспышки коронавируса в составе «Брюинз», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Помимо Патриса Бержерона, Брэда Маршана и Крэйга Смита, которые вошли в ковид-протокол ранее, в него также попали Антон Блид, Трент Фредерик и Джереми Свейман.

SCHEDULE UPDATE: The @CanadiensMTL vs. @NHLBruins game scheduled for Saturday, Dec. 18, has been postponed. https://t.co/aYJBZOsfzY pic.twitter.com/bO9tukFVyZ