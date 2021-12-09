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    «Барыс» крупно обыграл дома «Сочи»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Сочи
    «Барыс» одержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счетом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1).

    «Барыс»
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    «Барыс»

    В составе победителей дубль оформил Якоб Лилья (30-я минута, 40), также отличились Алихан Асетов (10), Роман Савченко (15) и Кирилл Савицкий (50).

    У гостей шайбы забросили Кирилл Петьков (5) и Янис Якс (60).

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Сочи» (Сочи) — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
    Голы: Петьков — 2, 4:30 — 0:1. Асетов — 3 (Морроу, Фрэттин), 9:18 — 1:1. Савченко — 1 (Савицкий, Старченко), 14:16 — 2:1. Лилья — 12 (Данияр, Валк), 29:31 — 3:1. Лилья — 13 (Алсинг, Михайлис), 39:08 — 4:1. Савицкий — 5 (Старченко, Каник), 49:57 — 5:1. Якс — 6, 59:16 — 5:2Вратари: Ортио — ХелльбергШтраф: 4-6Броски: 29 (13+10+6) — 23 (6+7+10)

    В следующем матче «Барыс» примет китайский «Куньлунь», а «Сочи» дома встретится с череповецкой «Северсталью».

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