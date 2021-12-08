Московское «Динамо» по буллитам уступило «Адмиралу» Фото: globallookpress.com
Победный буллит реализовал Андрей Обидин.
КХЛ Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Индрашис — 6 (Шулак, Вл. Ушенин), 50:12 — 0:1. О`Делл — 12 (Линдберг), 57:23 — 1:1Победный буллит: Обидин:Вратари: Еременко — СеребряковШтраф: 4-4Броски: 40 (7+17+11+5) — 26 (6+6+11+3)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Адмирал» встретится в Владивостоке с «Амуром». Оба матча пройдут 12 декабря