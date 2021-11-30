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    ЦСКА в домашнем матче одолел «Металлург»

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    ЦСКА на своем льду обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 6:4 (1:1, 1:2, 4:2).

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Автором победной шайбы стал нападающий Владислав Каменев. Дубль оформил форвард Антон Слепышев.

    Москвичи одержали третью победу подряд и набрали 48 очков, с которыми занимают второе место в Западной конференции.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)
    Голы: Светлаков — 2 (Соркин, Мингачев), 10:34 — 1:0. Чибисов — 15 (бол., Лайпсик, Яковлев), 22:12 — 1:1. Плотников — 13 (бол., Слепышев, Нестеров), 34:26 — 2:1. Лайпсик — 14 (Никонцев), 35:55 — 2:2. Кошелев — 8 (Яковлев, Хультстрем), 47:33 — 2:3. Мингачев — 2 (Соркин, Сергеев), 50:47 — 3:3. Слепышев — 7 (Григоренко), 55:09 — 4:3. Акользин — 3 (мен., Неколенко), 57:16 — 4:4. Каменев — 4 (бол., Сергеев, Нестеров), 58:35 — 5:4. Слепышев — 8 (п.в., Григоренко, Сергеев), 59:33 — 6:4Вратари: Рейдеборн — Олкинуора (59:01 — 59:33)Штраф: 6-4Броски: 32 (7+10+15) — 21 (11+7+3)

    «Магнитка» проиграла впервые за четыре матча, но с 55 очками продолжает лидировать на Востоке.

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