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    «Трактор» отыгрался с 1:5, но уступил «Динамо» в овертайме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Трактором» (7:6 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    Челябинцы смогли дважды спасти встречу в основное время, сначала отыгравшись с 1:5, а затем с 5:6 за 3 минуты до финальной сирены.

    В основное время за москвичей отличились Иван Муранов, Вадим Шипачев, Богдан Якимов, Антон Белов, Станислав Галиев и Егор Зайцев. В овертайме победу хозяевам принес гол Андрея Миронова.

    За гостей шайбы забрасывали Андрей Стась, Теему Пулккинен, Сергей Калинин, Вячеслав Основин, Никита Тертышный и Илья Карпухин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 7:6 ОТ (2:1, 3:1, 1:4, 1:0)
    Голы: Стась — 4 (бол., Бывальцев, Яруллин), 2:32 — 0:1. Муранов — 3 (Сергеев), 11:16 — 1:1. Шипачев — 17 (бол., О`Делл, Линдберг), 16:00 — 2:1. Якимов — 4 (Е.А. Зайцев), 24:58 — 3:1. Белов — 1 (бол., Галиев), 27:57 — 4:1. Галиев — 17 (бол., Сергеев, О`Делл), 29:43 — 5:1. Пулккинен — 16 (Калинин, Кулик), 34:19 — 5:2. Калинин — 6 (бол., Бывальцев), 41:55 — 5:3. Основин — 4 (Тертышный, Седлак), 46:46 — 5:4. Тертышный — 18 (бол., Ткачев, Седлак), 48:54 — 5:5. Е.А. Зайцев — 2 (Линдберг, Шипачев), 49:46 — 6:5. Карпухин — 3 (Стась), 57:08 — 6:6. Миронов — 2 (Линдберг, О`Делл), 62:39 — 7:6Нереализованный буллит: О`Делл (Динамо М), 57:22 (Вратарь)Вратари: Бочаров — Вилл (Гарипов, 27:57, Вилл, 57:22, Гарипов, 57:23)Броски: 47 (15+18+11+3) — 25 (4+5+14+2)Штраф: 12 — 10

    В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает 2-е место, набрав 44 очка в 32 матчах. «Трактор» идет на 2-й позиции Востока: 51 очко после 24 игр.

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