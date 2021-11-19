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    Юдин: Сейчас СКА нужны игроки с яйцами

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    Бывший защитник сборной России Александр Юдин прокомментировал обмен хоккеистами между питерским СКА и ХК «Сочи».

    Никита Седов
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    Никита Седов

    Состав СКА пополнили Никита Седов и Никита Камалов, а в обратном направлении проследовали Данила Галенюк и Юрий Паутов.

    «СКА попал в не самую простую ситуацию. В команде сейчас много травмированных — давно не играет Ожиганов, надолго выбыл Лехтонен, серию матчей пропустил Бурдасов, команда потеряла Кемппайнена.

    С этими лидерами в составе армейцы бы точно выглядели иначе. Плюс наложились игры за сборную, из-за которых красно-синие не могли тренироваться в полном составе.

    Сейчас, выражаясь по-простому, команде нужны игроки с яйцами. Хоккеистам нужно показать характер.

    Комаров в игре с "Локомотивом" показал, чего ждут от всех остальных — жесткости, настроя и борьбы на каждом участке площадки.

    В СКА продолжают искать варианты усиления состава, хотя и сейчас команда может обыгрывать любого соперника.

    Думаю, уже в игре с "Сибирью" армейцы будут выглядеть иначе, победа им сейчас очень нужна», — приводит слова Юдина «Чемпионат».

    В своем последнем матче СКА дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3.

    Подопечные Валерия Брагина с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая только финскому «Йокериту».

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