Юдин: Сейчас СКА нужны игроки с яйцами

Бывший защитник сборной Россиипрокомментировал обмен хоккеистами между питерским

Состав СКА пополнили Никита Седов и Никита Камалов, а в обратном направлении проследовали Данила Галенюк и Юрий Паутов.

«СКА попал в не самую простую ситуацию. В команде сейчас много травмированных — давно не играет Ожиганов, надолго выбыл Лехтонен, серию матчей пропустил Бурдасов, команда потеряла Кемппайнена.

С этими лидерами в составе армейцы бы точно выглядели иначе. Плюс наложились игры за сборную, из-за которых красно-синие не могли тренироваться в полном составе.

Сейчас, выражаясь по-простому, команде нужны игроки с яйцами. Хоккеистам нужно показать характер.

Комаров в игре с "Локомотивом" показал, чего ждут от всех остальных — жесткости, настроя и борьбы на каждом участке площадки.

В СКА продолжают искать варианты усиления состава, хотя и сейчас команда может обыгрывать любого соперника.

Думаю, уже в игре с "Сибирью" армейцы будут выглядеть иначе, победа им сейчас очень нужна», — приводит слова Юдина «Чемпионат».

В своем последнем матче СКА дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3.

Подопечные Валерия Брагина с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая только финскому «Йокериту».