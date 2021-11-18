Лямся: «Салават» показал надёжный хоккей в матче с «Витязем»

Главный тренер «Салавата Юлаева»прокомментировал результат матча с(4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Считаю, что сегодня мы показали надёжный хоккей. Здорово сыграли в защите. Прекрасно понимали, что у оппонента хорошая атакующая линия.

Мы старались держать игру под контролем, кроме тех моментов, когда у нас были удаления. Они осложнили наш вечер. Уверенно действовали и одержали победу.

Отдельно хочу отметить возвращение Тихонова на лёд и действия четвёртого звена, они забросили одну шайбу.

Шарыченков нас "подтащил", сделал пару важных спасений. Это помогло команде победить.

Хорошо начали, но удаления повлияли на игру. Во втором периоде соперник стал более агрессивно действовать. Это тоже сказалось. От таких удалений нужно избавляться, они были слишком простыми. Это то, что надо улучшить.

Что было с Тихоновым? Ничего страшного, попали клюшкой по лицу, он в норме, продолжит играть. Конкретно сейчас он свои травмы залечил.

Никто не застрахован от повреждений. Виктор является важной частью нашей команды, важной личностью. Очень здорово, что он вернулся на лёд.

Про Бирюкова сложно сказать. Нет чёткого ответа, что у него по здоровью. Мы перекинулись лишь парой фраз», — цитирует Лямся пресс-служба клуба.