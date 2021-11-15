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    Россия начнет Кубок Первого канала матчем против Канады

    Хоккей Кубок Первого канала Евротур Сборная России Сборная Канады Сборная Чехии Сборная Финляндии Сборная Швеции
    Федерация хоккея России на своем официальном сайте подтвердила, что состав Кубка Первого канала расширится до пяти команд.

    Хоккеисты сборной России
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    Хоккеисты сборной России

    К сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, матчи с которой не будут учитываться в общем зачете Евротура.

    Турнир пройдет с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене».

    Расписание турнира:

    15 декабря
    18:30 Россия — Канада

    16 декабря
    18:30 Швеция — Россия
    Вынесенный матч: Чехия — Финляндия

    17 декабря
    15:00 Канада — Швеция

    18 декабря
    11:00 Финляндия — Канада
    15:30 Россия — Чехия

    19 декабря
    11:00 Чехия — Швеция
    15:30 Россия — Финляндия

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