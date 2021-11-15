Россия начнет Кубок Первого канала матчем против Канады

Хоккеисты сборной России Фото: globallookpress.com
К сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, матчи с которой не будут учитываться в общем зачете Евротура.
Турнир пройдет с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене».
Расписание турнира:
15 декабря
18:30 Россия — Канада
16 декабря
18:30 Швеция — Россия
Вынесенный матч: Чехия — Финляндия
17 декабря
15:00 Канада — Швеция
18 декабря
11:00 Финляндия — Канада
15:30 Россия — Чехия
19 декабря
11:00 Чехия — Швеция
15:30 Россия — Финляндия