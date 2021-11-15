Россия начнет Кубок Первого канала матчем против Канады

Федерация хоккея России на своем официальном сайте подтвердила , что состав Кубка Первого канала расширится до пяти команд.

К сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, матчи с которой не будут учитываться в общем зачете Евротура.

Турнир пройдет с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене».

Расписание турнира:

15 декабря

18:30 Россия — Канада

16 декабря

18:30 Швеция — Россия

Вынесенный матч: Чехия — Финляндия

17 декабря

15:00 Канада — Швеция

18 декабря

11:00 Финляндия — Канада

15:30 Россия — Чехия

19 декабря

11:00 Чехия — Швеция

15:30 Россия — Финляндия