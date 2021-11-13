Вратарь сборной Швеции о шайбе Мичкова: Забавно войти в историю именно так

Вратарь сборной Швециипосле матча против России (4:2) на Кубке Карьяла признался, что впечатлен голом

Форвард отличился в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 4 дней, став самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России.

«Я видел, как он объехал меня слева, а потом забил с конца клюшки. Всё случилось слишком быстро. Я очень впечатлен.

Разочарован ли я? Нет, конечно. Этот парень очень хорош, в будущем он должен играть в НХЛ.

Забавно войти в историю именно так. Впечатлен скоростью его реакции. Я не зол на то, что пропустил такой гол. Теперь нужно двигаться дальше», — приводит слова Линдвалла «Матч ТВ».

После победы над Россией шведы набрали 6 очков и лидируют в турнирной таблице. Команда Олега Браташа потеряла шансы на победу и находится на последнем месте, не набрав ни одного очка.