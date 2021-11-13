ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ШвецияПодсластил пилюлю. Лакросс-гол Мичкова скрасил поражение от Швеции
  • 17:17
    • Россия проиграла Швеции на Кубке Карьяла, Мичков побил рекорд Овечкина
  • 19:33
    • «Авангард» всухую разгромил «Куньлунь»
  • 19:29
    • «Факел» обыграл «Оренбург», «Алания» уступила «Енисею»
  • 19:17
    • Сборная России U-19 выиграла у Германии в отборе ЧЕ-2022
  • 18:56
    • Сборная Финляндии в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину
    Все новости спорта

    Вратарь сборной Швеции о шайбе Мичкова: Забавно войти в историю именно так

    Хоккей Сборная Швеции Сборная России Кубок Карьяла Евротур
    Вратарь сборной Швеции Густав Линдвалл после матча против России (4:2) на Кубке Карьяла признался, что впечатлен голом Матвея Мичкова.

    Густав Линдвалл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Густав Линдвалл

    Форвард отличился в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 4 дней, став самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России.

    «Я видел, как он объехал меня слева, а потом забил с конца клюшки. Всё случилось слишком быстро. Я очень впечатлен.

    Разочарован ли я? Нет, конечно. Этот парень очень хорош, в будущем он должен играть в НХЛ.

    Забавно войти в историю именно так. Впечатлен скоростью его реакции. Я не зол на то, что пропустил такой гол. Теперь нужно двигаться дальше», — приводит слова Линдвалла «Матч ТВ».

    После победы над Россией шведы набрали 6 очков и лидируют в турнирной таблице. Команда Олега Браташа потеряла шансы на победу и находится на последнем месте, не набрав ни одного очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Франция разгромить Казахстан?
  • Франция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Смогут ли Нидерланды забить Черногории больше трех мячей?
  • Черногория — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Завоюет ли сборная России в Сплите путевку на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Черногория — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Португалия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Медведев — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кливленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Индиана — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие