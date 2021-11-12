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    Ларионов: Позволили сборной Германии вернуться в игру и показать их типичный хоккей

    Хоккей Сборная России Сборная Германии
    Главный тренер олимпийской сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение команды в матче с Германией (3:4) в рамках товарищеского турнира.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Мы начали очень быстро, агрессивно, и благодаря этому забросили две быстрые шайбы.

    После этого позволили сборной Германии вернуться в игру и показать их типичный хоккей — терпеливо ждать ошибки и играть на контратаках.

    Немцы очень хорошо сыграли в обороне, и все шансы, которые они нам сегодня дали, мы использовали.

    Для большинства наших ребят это первые игры на таком уровне, особенно много у нас молодых защитников. Опыт этого матча пойдет к ним в копилку.

    Понятно, что будем делать какие-то корректировки, у нас есть один день, чтобы восстановиться и двигаться дальше, к матчу со Словакией», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

    Кубок Германии проходит с 11 по 14 ноября. 13 ноября, олимпийская сборная России сыграет со Словакией. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

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