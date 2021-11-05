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    • Дубль Каски принес «Авангарду» победу над «Салаватом Юлаевым»
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    Дубль Каски принес «Авангарду» победу над «Салаватом Юлаевым»

    «Салават Юлаев» — «Авангард»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Авангард Прогнозы на КХЛ
    «Авангард» нанес поражение «Салавату Юлаеву» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

    Дубль в составе победителей оформил Оливер Каски (11 и 33 минуты). По шайбу забросили Владимир Брюквин (44) и Павел Дедунов (60).

    У хозяев отличились Александр Кадейкин (24) и Данил Алалыкин (31).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
    Голы: Каски — 5 (бол., Найт, Цегларик), 10:42 — 0:1. Кадейкин — 6 (бол., Хафизуллин, Пустозеров), 23:27 — 1:1. Алалыкин — 2 (Плэтт, Метсола), 30:24 — 2:1. Каски — 6 (бол., Сошников, Найт), 32:26 — 2:2. Брюквин — 5 (бол., Каблуков, Береглазов), 43:55 — 2:3. Дедунов — 1 (п.в., Цегларик), 59:40 — 2:4Вратари: Метсола (58:21 — 59:40) — ГрубецШтраф: 12 — 11Броски: 31 (7+17+7) — 25 (9+9+7)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место (38 очков), а «Авангард» — пятое (29 очков).

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