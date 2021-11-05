«Нефтехимик» дома обыграл «Адмирал»

Игроки «Нефтехимика» Фото: globallookpress.com
Дубль у победителей оформил Максим Березин. Также по шайбе забросили Марат Хайруллин, Егор Попов и Евгений Митякин.
В составе проигравших отметились Войцех Мозик и Евгений Грачев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Хайруллин — 14 (бол., Клок), 5:30 — 1:0. Мозик — 2 (Макаренко, Вяч. Ушенин), 19:25 — 1:1. Е.А. Попов — 7 (Секстон, Кнот), 21:32 — 2:1. Митякин — 5 (бол., Бикмуллин, Клок), 26:47 — 3:1. Грачев — 3 (Обидин), 26:59 — 3:2. Березин — 2 (Галимов), 34:17 — 4:2. Березин — 3 (Секстон, Галимов), 46:58 — 5:2Вратари: Судницин — СеребряковШтраф: 7 — 13Броски: 36 (11+13+12) — 23 (10+8+5)
«Нефтехимик» набрал 25 очков и поднялся на 7 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» замыкает список Востока.