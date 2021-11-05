«Амур» в Москве победил «Динамо»

Спасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита»

Петербургский «Зенит» потерпел гостевое поражение со счетом 2:4 от туринского «Ювентуса» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было