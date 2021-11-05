«Амур» в Москве победил «Динамо»

Третий шатаут в сезоне для Евгения Аликина Фото: globallookpress.com
Единственную шайбу в матче забросил Александр Горшков. Это случилось во втором периоде.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Горшков — 7 (Николишин, Волгин), 27:14 — 0:1Вратари: Бочаров (58:53) — АликинШтраф: 0 — 6Броски: 35 (11+11+13) — 25 (4+14+7)
«Амур» набрал 23 очка и в таблице Восточной конференции занимает 10 место.
«Динамо» имеет 32 очка. Это его 10 поражение в сезоне. Москвичи занимают 3 место на Западе.