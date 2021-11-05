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    «Амур» в Москве победил «Динамо»

    Хоккей КХЛ Амур Динамо Прогнозы на КХЛ
    В гостевом матче КХЛ «Амур» победил московское «Динамо» со счетом 1:0.

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    Единственную шайбу в матче забросил Александр Горшков. Это случилось во втором периоде.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Горшков — 7 (Николишин, Волгин), 27:14 — 0:1Вратари: Бочаров (58:53) — АликинШтраф: 0 — 6Броски: 35 (11+11+13) — 25 (4+14+7)

    «Амур» набрал 23 очка и в таблице Восточной конференции занимает 10 место.

    «Динамо» имеет 32 очка. Это его 10 поражение в сезоне. Москвичи занимают 3 место на Западе.

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