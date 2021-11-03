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    «Салават» дома обыграл «Амур»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Амур Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» на своей арене выиграл у «Амура» со счетом 3:2.

    Маркус Гранлунд
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    Маркус Гранлунд

    Все шайбы были заброшены во втором периоде. Гости вышли вперед после бросков Данила Файзуллина и Никиты Пивцакина. У хозяев сократил разрыв Тему Хартикайнен, сравнял счет Сергей Шмелев, а Маркус Гранлунд принес им победу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
    Голы: Файзуллин — 4 (бол., Волгин, Бутузов), 21:12 — 0:1. Пивцакин — 1 (Гребенщиков), 25:16 — 0:2. Хартикайнен — 8 (бол., Ларсен, Гранлунд), 26:15 — 1:2. Шмелев — 9 (бол., Гранлунд), 35:35 — 2:2. Гранлунд — 6 (бол., Хартикайнен, Шмелев), 36:47 — 3:2Вратари: Метсола — Аликин (59:36)Штраф: 21 — 15Броски: 27 (7+11+9) — 23 (6+9+8)

    С 26 очками на счету «Салават» занимает 3 место в Восточной конференции.

    «Амур» с 21 баллом находится на 10 позиции в таблице Востока.

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