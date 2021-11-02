Шипачев и Войнов могут перейти из «Динамо» в «Ак Барс»

Вадим Шипачев Фото: dynamo.ru
Как сообщает «Спорт-Экспресс», основным претендентом на Войнова и Шипачева стал «Ак Барс».
Отмечается, что у казанского клуба достаточно свободных средств под потолком зарплат, чтобы выменять обоих хоккеистов.
Годовая зарплата Шипачева составляет 95 миллионов рублей в год, Войнова — 70.
Шипачев провел в текущем регулярном чемпионате КХЛ 24 матча и набрал 36 (12+24) очков при полезности «минус 4». На данный момент он лидирует в гонке бомбардиров КХЛ. В активе Войнова 20 (3+17) очков в 22-х матчах.
«Динамо» в октябре проиграло восемь матчей и опустилось на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.