Шипачев и Войнов могут перейти из «Динамо» в «Ак Барс»

Московскоеможет обменять защитника, нападающегои еще нескольких лидеров команды.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», основным претендентом на Войнова и Шипачева стал «Ак Барс».

Отмечается, что у казанского клуба достаточно свободных средств под потолком зарплат, чтобы выменять обоих хоккеистов.

Годовая зарплата Шипачева составляет 95 миллионов рублей в год, Войнова — 70.

Шипачев провел в текущем регулярном чемпионате КХЛ 24 матча и набрал 36 (12+24) очков при полезности «минус 4». На данный момент он лидирует в гонке бомбардиров КХЛ. В активе Войнова 20 (3+17) очков в 22-х матчах.

«Динамо» в октябре проиграло восемь матчей и опустилось на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.