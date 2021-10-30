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    «Сочи» обыграл «Торпедо», Николаев оформил дубль

    Хоккей КХЛ Торпедо Сочи Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» потерпело выездное поражение от «Сочи» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    На 48-й минуте Артём Николаев с передачи Кирилла Петькова открыл счёт в матче, а на 59-й хоккеист оформил дубль, поразив пустые ворота соперника.

    Вратарь южан Магнус Хелльберг оформил шатаут.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Николаев — 5 (Петьков, Гараев), 47:23 — 1:0. Николаев — 6 (п.в., Гараев), 58:24 — 2:0Вратари: Хелльберг — Тихомиров (58:17 — 59:21)Броски: 19 (8+4+7) — 22 (4+4+14)Штраф: 6 — 2

    У «Сочи» 20 очков и 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 23 очками идет девятым на Западе.

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