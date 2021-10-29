НХЛ. Победы «Сиэтла» и «Тампы», поражения «Питтсбурга» и «Бостона»

«Питтсбург» — «Калгари» 0:4

«Питтсбург» потерпел второе поражение подряд, проиграв дома «Калгари» со счетом 0:4. Голкипер Якоб Маркстрем отразил все 45 бросков по воротам, оформив шатаут.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Калгари» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) Голы: Годро — 1 (Ткачак), 7:22 — 0:1. Коулмэн — 3 (Шилингтон, Баклунд), 41:04 — 0:2. Дюбе — 1 (Годро, Шилингтон), 50:15 — 0:3. Лучич — 2, 51:44 — 0:4Вратари: Десмит — МаркстремШтраф: 4-8Броски: 45 (15+15+15) — 35 (11+11+13)

«Калгари» лидирует в Западаной конференции. «Питтсбург» занимает 9-е место в Восточной конференции.

«Питтсбург» — «Калгари» 0:4

«Каролина» — «Бостон» 3:0

«Каролина» одержала шестую победу в шести встречах на старте сезона, обыграв на этот раз «Бостон» со счетом 3:0. Одну из шайб в составе «Харрикейнз» провел российский нападающий Андрей Свечников.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Бостон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Деанджело — 1 (Шей, Трочек), 15:16 — 1:0. Нидеррайтер — 3 (бол., Пеши, Андерсен), 33:35 — 2:0. Свечников — 6 (п.в., Терявяйнен, Ахо), 59:35 — 3:0Вратари: Андерсен — Суэймен (58:02)Штраф: 12-12Броски: 24 (11+9+4) — 33 (11+13+9)

«Каролина» занимает второе место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 14-й строчке.

«Каролина» — «Бостон» 3:0

«Тампа-Бэй» — «Аризона» 5:1

«Тампа-Бэй» уверенно обыграла «Аризону» со счетом 5:1. Отметим, что «Койотис» потерпели седьмое подряд поражение. Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Аризона» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) Голы: Киллорн — 5 (Стэмкос, Рутта), 5:39 — 1:0. Киллорн — 6, 7:40 — 2:0. Стэмкос — 5 (бол., Хедман, Пойнт), 10:41 — 3:0. Крауз — 2 (Хейтон), 52:36 — 4:1. Шустр — 1 (Чирелли, Киллорн), 58:23 — 5:1Вратари: Василевский — ПросветовШтраф: 28-20Броски: 28 (12+8+8) — 25 (8+11+6)

«Тампа» идет на седьмом месте в Восточной конференции. «Аризона» занимает 16-ю строчку в Западной конференции.

«Тампа-Бэй» — «Аризона» 5:1

«Сент-Луис» — «Колорадо» 3:4

«Сент-Луис» проиграл «Колорадо» со счетом 3:4. Российский нападающий проигравших Владимир Тарасенко отметился голом и голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев сделал одну голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) Голы: Парэйко — 1 (Сканделла, Тарасенко), 9:21 — 1:0. Комфер — 3 (Мюррей, Джост), 18:12 — 1:1. Комфер — 4 (бол., Бураковски, Макар), 31:33 — 1:2. Кадри — 2 (О`Коннор, Мюррей), 34:40 — 1:3. Шенн — 2 (Кайру, Нил), 44:13 — 2:3. Макар — 2 (Маккиннон), 44:51 — 2:4. Тарасенко — 4 (Томас, Барбашев), 56:01 — 3:4Вратари: Биннингтон — КемперШтраф: 37-19Броски: 18 (5+7+6) — 42 (14+16+12)

«Блюзмены» потерпели первое поражение после пяти побед на старте сезона.

«Сент-Луис» — «Колорадо» 3:4

«Анахайм» — «Баффало» 3:4 ОТ

«Анахайм» проиграл пятую встречу подряд, проиграв на этот раз «Баффало» в овертайме — 3:4 ОТ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Баффало» — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1) Голы: Гиргенсонс — 3 (Окпосо, Пысик), 15:03 — 0:1. Асплунд — 2 (бол., Далин, Олофссон), 24:24 — 0:2. Руотсалайнен — 1 (Бьорк, Хиностроза), 26:01 — 0:3. Терри — 3 (Гетцлаф, Фаулер), 27:46 — 1:3. Хенрик — 2 (Сильферберг, Лундестрем), 36:31 — 2:3. Бенуа — 1 (Шаттенкирк), 45:59 — 3:3. Асплунд — 3 (Олофссон), 64:16 — 3:4Вратари: Столарз — АндерсонШтраф: 4-2Броски: 37 (17+10+10+0) — 29 (12+14+1+2)

«Анахайм» — «Баффало» 3:4 ОТ

«Ванкувер» — «Филадельфия» 1:2

Гол Джеймса ван Римсдайка принес «Филадельфии» выездную победу над «Ванкувером» — 2:1.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Филадельфия» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) Голы: Кутюрье — 3 (Конекны, Жиру), 0:22 — 0:1. Хьюз — 2 (Шенн, Хаймор), 2:15 — 1:1. ван Римсдайк — 1 (бол., Кутюрье, Жиру), 6:58 — 1:2Вратари: Галак — ДжонсШтраф: 15-15Броски: 28 (4+16+8) — 28 (15+5+8)

«Ванкувер» — «Филадельфия» 1:2

«Сиэтл Кракен» — «Миннесота» 4:1

«Сиэтл» на своем льду победил «Миннесоту» со счетом 4:1. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отдал результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Миннесота» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Хартман — 3 (Капризов, Фолиньо), 6:27 — 0:1. Х. Флери — 1 (Шворц, Донской), 13:23 — 1:1. Х. Флери — 2 (Донато), 27:33 — 2:1. Танев — 6 (п.в., Гурд), 59:00 — 3:1. Джиордано — 2 (п.в., Шиэн), 59:52 — 4:1Вратари: Грубауэр — Тэлбот (58:20)Штраф: 4-8Броски: 38 (13+17+8) — 31 (10+5+16)

«Кракен» добыли третью победу в восьми матчах сезона. «Уайлд» потерпели второе поражение в трех последних матчах.

«Сиэтл Кракен» — «Миннесота» 4:1

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» 2:3

«Виннипег» в гостевом матче победил «Лос-Анджелес» со счетом 3:2. Победная шайба и дубль на счету Пьера-Люка Дюбуа.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) Голы: Дюбуа — 5 (Коннор, Моррисси), 4:07 — 0:1. Купари — 1 (Калиев), 11:23 — 1:1. Кемпе — 1 (Дано, Иафалло), 21:41 — 2:1. Копп — 5 (бол., Коннор, Пионк), 42:07 — 2:2. Дюбуа — 6 (Коннор, Пионк), 47:35 — 2:3Вратари: Куик — КомриШтраф: 8-4Броски: 32 (7+16+9) — 31 (13+9+9)

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» 2:3

«Сан-Хосе» — «Монреаль» 0:4

«Монреаль» на выезде разгромил «Сан-Хосе» со счетом 4:0. Одну из шайб в составе победителей забросил российский защитник Александр Романов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Монреаль» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Голы: Хоффман — 3 (Кулак, Сузуки), 12:09 — 0:1. Романов — 1 (Друэн), 28:53 — 0:2. Галлахер — 1 (бол., Андерсон, Сузуки), 32:54 — 0:3. Андерсон — 1, 57:52 — 0:4Вратари: Хилл — АлленШтраф: 23-13Броски: 45 (9+16+20) — 32 (10+10+12)