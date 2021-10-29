«Динамо» — СКА: счет матча 2:3, обзор голов

Хоккеисты СКА Фото: ХК СКА
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу гостей.
У питерцев дубль оформил Андрей Кузьменко (1 и 29 минуты), еще одну шайбу забросил Артем Швец-Роговой (4).
«Бело-голубые» ответили точными бросками Дмитрия Рашевского (12) и Андрея Сергеева (53).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Кузьменко — 7, 0:17 — 0:1. Швец-Роговой — 1, 3:09 — 0:2. Рашевский — 14 (Ведин), 11:17 — 1:2. Кузьменко — 8, 28:41 — 1:3. Сергеев — 2 (бол., Рашевский, Миронов), 52:55 — 2:3Вратари: Еременко (58:54) — ЮханссонШтраф: 4 — 31Броски: 24 (4+11+9) — 18 (8+7+3)
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место (37 очков), а «Динамо» — третье (30 очков).
«Авангард» в домашнем матче одержал победу над «Салаватом Юлаевым» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
На гол Сергея Шмелева (5) «ястребы» ответили точными бросками Петера Цегларика (7) и Корбана Найта (34).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Шмелев — 8 (Кадейкин), 4:14 — 0:1. Цегларик — 10 (бол., Найт), 6:42 — 1:1. Найт — 10 (Сошников), 33:16 — 2:1Вратари: Демченко — Шарыченков (59:05)Штраф: 6 — 8Броски: 35 (12+16+7) — 29 (8+11+10)
«Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции (26 очков), «Салават» — третий (34 очка).