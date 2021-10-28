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    «Автомобилист» забросил пять шайб «Витязю»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Витязь Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал домашнюю победу над подольским «Витязем» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    В составе победителей отличились Станислав Бочаров, Василий Филяев, Ефим Гуркин, Александр Щемеров и Брукс Мэйсек.

    За «Витязь» по шайбе забросили Дамир Мусин и Нико Оямяки.

    При счете 0:2 на 23-й минуте встречи вратарь Илья Ежов был заменен на Антона Тодыкова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Подольск) — 5:2 (1:0, 4:2, 0:0)
    Голы: Бочаров — 3 (Принс, Филяев), 7:59 — 1:0. Филяев — 1 (Бочаров, Блэкер), 22:55 — 2:0. Гуркин — 3 (Шумаков, Макеев), 23:32 — 3:0. Щемеров — 3 (Хрипунов), 24:06 — 4:0. Мусин — 1 (Зубов, Шиксатдаров), 24:23 — 4:1. Мэйсек — 10 (Белоусов, Щемеров), 28:39 — 5:1. Оямяки — 16 (бол., Кемиляйнен, Аалтонен), 35:16 — 5:2Вратари: Галкин — Ежов (Тодыков, 22:55, Ежов, 28:39)Броски: 35 (10+10+15) — 41 (8+19+14)Штраф: 9 — 4

    «Автомобилист» прервал серию из двух поражений подряд и с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Витязя» 18 очков и 11-я позиция на Западе.

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