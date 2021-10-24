НХЛ. «Питтсбург» забросил семь шайб «Торонто», «Тампа» проиграла «Колорадо»

«Миннесота» — «Анахайм» 4:3 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил Райан Хартман. Российские игроки «Уайлд» Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Ракелль — 3 (Линдхольм, Хенрик), 1:18 — 0:1. Духайм — 1 (Штурм, Дамба), 7:11 — 1:1. Сперджен — 1 (Голигоски, Гринуэй), 9:05 — 2:1. Терри — 2 (Линдхольм, Гетцлаф), 11:11 — 2:2. Ракелль — 4 (бол., Драйсдейл, Гетцлаф), 21:49 — 2:3. Меррилл — 1 (Фолиньо), 31:56 — 3:3. Хартман — 2 (Зуккарелло, Бродин), 64:47 — 4:3Вратари: Тэлбот — ГибсонШтраф: 10-12Броски: 36 (11+15+5+5) — 24 (7+9+6+2)

«Миннесота» выиграла свой четвертый матч подряд в новом сезоне, «Анахайм» проиграл в третьей игре из шести.

«Миннесота» — «Анахайм» 4:3 ОТ

«Коламбус» — «Каролина» 1:5

В составе победителей дублем отметился Винсент Трочек. Российский нападающий Андрей Свечников записал на свой счет два ассиста.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Каролина» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Голы: Фаст — 3 (Стаал), 7:11 — 0:1. Трочек — 1 (бол., Свечников, Деанджело), 13:35 — 0:2. Дженнер — 4 (бол., Ворачек, Лайне), 27:19 — 1:2. Стаал — 1 (бол., Пеши, Котканиеми), 35:57 — 1:3. Ахо — 3 (бол., Трочек, Терявяйнен), 47:05 — 1:4. Трочек — 2 (Свечников, Слэвин), 56:13 — 1:5Вратари: Корписало — АндерсенШтраф: 12-8Броски: 28 (7+12+9) — 33 (11+13+9)

«Коламбус» — «Каролина» 1:5

«Монреаль» — «Детройт» 6:1

Героем встречи стал форвард хозяев Матье Перро, который оформил хет-трик.Защитник «Канадиенс» Александр Романов и форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Детройт» — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) Голы: Ларкин — 2 (бол., Зайдер), 5:25 — 0:1. Чиаро — 1 (Друэн, Савар), 14:10 — 1:1. Хоффман — 1 (бол., Нику, Дворак), 16:15 — 2:1. Дворак — 1 (Нику, Друэн), 23:17 — 3:1. Перро — 1, 27:45 — 4:1. Перро — 2 (Тоффоли, Кофилд), 29:59 — 5:1. Перро — 3 (п.в., Чиаро), 53:16 — 6:1Вратари: Аллен — Грайсс (Неделькович, 29:59, 52:50 — 53:16)Штраф: 6-8Броски: 24 (8+13+3) — 27 (4+15+8)

Отметим, что «Монреаль» одержал первую победу в шести матчах.

«Монреаль» — «Детройт» 6:1

«Филадельфия» — «Флорида» 2:4

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) Голы: Юбердо — 1 (бол., Экблад, Хернквист), 17:00 — 0:1. Жиру — 3 (бол., Кутюрье), 24:23 — 1:1. Аткинсон — 4 (мен.), 30:53 — 2:1. Типпетт — 1 (Уигар, Юбердо), 39:33 — 2:2. Юбердо — 2 (мен., Беннетт), 47:53 — 2:3. Райнхарт — 2 (п.в., Марчмент, Лунделл), 58:48 — 2:4Вратари: Харт (58:00 — 58:48, 58:54 — 59:36) — БобровскийШтраф: 14-8Броски: 29 (6+11+12) — 31 (10+13+8)

«Филадельфия» — «Флорида» 2:4

«Питтсбург» — «Торонто» 7:1

В составе «пингвинов» дубль оформил Дрю Дилан, а Маркус Петтерссон оформил ассистентский хет-трик.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Торонто» — 7:1 (1:1, 4:0, 2:0) Голы: О`Коннор — 2 (Петтерссон, Фридман), 11:53 — 1:0. Спецца — 3 (Энгвалль, Симмондс), 12:44 — 1:1. Мэтисон — 1 (Капанен), 21:38 — 2:1. Зукер — 2 (Хейнен), 21:53 — 3:1. О`Коннор — 3 (Хейнен, Петтерссон), 31:01 — 4:1. Петтерссон — 1 (Родригес, Гюнтцель), 33:59 — 5:1. Бойл — 2 (Симон), 40:20 — 6:1. Родригес — 3 (бол., Мэтисон, Капанен), 42:24 — 7:1Вратари: Джерри — Хатчинсон (Кэмпбелл, 20:00)Штраф: 13-17Броски: 33 (10+11+12) — 29 (16+10+3)

«Питтсбург» — «Торонто» 7:1

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» 3:4 Б

Победный буллит реализовал Кэйл Макар. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 броска, защитник Михаил Сергачев закончил встречу с показателем полезности «+1», у форварда «Эвеланша» Михаила Мальцева «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Ландескуг — 2 (Маккиннон, Байрам), 9:02 — 0:1. Жозеф — 1 (Чирелли, Киллорн), 26:34 — 1:1. Рантанен — 3 (Маккиннон, Макар), 31:51 — 1:2. Стэмкос — 4 (Палат, Макдона), 43:44 — 2:2. Маккиннон — 1 (бол., Макар, Ландескуг), 49:50 — 2:3. Пойнт — 2 (Хедман, Стэмкос), 57:25 — 3:3Победный буллит: МакарВратари: Василевский (57:18 — 57:25) — КемперШтраф: 14-8Броски: 32 (12+12+7+1) — 27 (6+10+6+5)

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» 3:4 Б

«Виннипег» — «Нэшвилл» 6:4

Нападающий «Джетс» Евгений Свечников отметился результативной передачей. Форвард «Предаторз» Яков Тренин остался без очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Нэшвилл» — 6:4 (1:1, 3:1, 2:2) Голы: Сиссонс — 1 (Жанно, Казинс), 1:15 — 0:1. Лаури — 1 (Демело, Харкинс), 2:42 — 1:1. Дюбуа — 4 (Шмидт, Свечников), 21:11 — 2:1. Штястны — 1 (бол., Коннор, Пионк), 22:34 — 3:1. Казинс — 1 (бол., Новак, Томасино), 33:27 — 3:2. Весалайнен — 1 (Шмидт, Дюбуа), 39:49 — 4:2. Йоси — 2 (Фаббро, Новак), 43:10 — 4:3. Штястны — 2 (Пионк, Диллон), 43:36 — 5:3. Коннор — 6 (бол., Шмидт, Элерс), 46:14 — 6:3. Томасино — 2 (бол., Казинс, Новак), 53:41 — 6:4Вратари: Хеллибак — Сарос (57:02)Штраф: 13-11Броски: 29 (8+15+6) — 30 (8+6+16)

«Виннипег» — «Нэшвилл» 6:4

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» 7:3

В составе победителей хет-триком отметился Дэвид Перрон. Еще один гол на счету Ивана Барбашева. Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи, форвард Клим Костин отметился одним ассистом.

«Аризона» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:3

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин сделал первый шатаут в сезоне, отразив 26 бросков по воротам.

«Аризона» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:3

«Нью-Джерси» — «Баффало» 2:1 ОТ

«Нью-Джерси» — «Баффало» 2:1 ОТ

«Сиэтл Кракен» — «Ванкувер» 2:4