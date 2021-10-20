«Автомобилист» одолел «Сочи» в матче с 13 голами

Екатеринбургскийодержал выездную победу над(7:6 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Илья Овчинников, Джесси Блэкер, Сергей Шумаков, Ефим Гуркин, Райан Спунер и Степан Хрипунов. В овертайме победный гол забил Шумаков.

За хозяев шайбы забрасывали Руслан Алиев, Иван Мищенко, Василий Глотов (дубль) и Амир Гараев (дубль).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:7 ОТ (3:2, 2:3, 1:1, 0:1) Голы: Алиев — 1 (Балдаев, Камалов), 3:02 — 1:0. Мищенко — 1 (Феоктистов, Бабенко), 5:29 — 2:0. Овчинников — 1 (Да Коста, Зборовский), 9:10 — 2:1. Блэкер — 4 (Трямкин, Куликов), 11:39 — 2:2. Гараев — 5 (Глотов, Камалов), 14:32 — 3:2. Шумаков — 6 (бол., Да Коста, Гуркин), 20:50 — 3:3. Гуркин — 2 (бол., Шумаков, Да Коста), 24:08 — 3:4. Гараев — 6 (Николаев), 30:29 — 4:4. Глотов — 4 (Мищенко), 35:16 — 5:4. Кормье — 3 (бол., Спунер, Мэйсек), 39:42 — 5:5. Хрипунов — 2 (Кормье), 47:35 — 5:6. Глотов — 5 (Феоктистов), 54:37 — 6:6. Шумаков — 7 (Блэкер), 64:52 — 6:7Вратари: Третьяк (Хелльберг, 24:08) — Галкин (Шикин, 5:29)Броски: 30 (10+8+11+1) — 35 (7+15+11+2)Штраф: 10 — 4

«Сочи» занимает в турнирной таблице Западной конференции последнее (12-е) место, набрав 13 очков в 21 матче. «Автомобилист» идет 6-м на Востоке — 24 очка после 21 игры.