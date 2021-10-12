Николишин: Пока Гусев не научится играть без шайбы, шансов пробиться в НХЛ у него мало

Чемпион мира, известный тренер, а ныне скаут «Чикаго»прокомментировал возвращение форварда

С 2019 года Гусев выступал в НХЛ. В минувшем сезоне он провел 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Девилз», набрав 5 (2+3) очков.

В сентябре нынешнего года россиянин подписал пробный контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», однако канадцы отказались предлагать россиянину полноценное соглашение.

«Не понимаю, зачем Гусев пошел именно в "Торонто" на просмотровый контракт. Это однозначно было ошибкой. Ну какая тут логика?

Только если в том, чтобы получить игровое время и другим командам себя показать. Но лучше идти на просмотр в клуб, где у тебя есть реальные шансы занять место в составе. А в "Торонто" их у Гусева изначально не было.

В ударные звенья "Торонто" Никита никак не мог пробиться, конечно. Надо идти в команды, где ищут игроков с определенными характеристиками, такими, как у Гусева. А в "Торонто" эти позиции были плотно заняты.

Почему у Гусева не получается в НХЛ? Сейчас определяющий момент — игра без шайбы. Это и в НХЛ, и вообще в современном хоккее. А у Никиты это слабая сторона.

Пока он не научится играть без шайбы, шансов пробиться в НХЛ у него мало», — цитирует Николишина «Матч ТВ».

12 октября стало известно, что форвард подписал контракт со СКА. С 2015 по 2019 год Гусев уже выступал за петербургский клуб.