Гусев — о возвращении в СКА: Готов ли играть? Да, хоть завтра

Российский форвардпрокомментировал свое возвращение в петербургский

Игрок подписал однолетний контракт и будет играть по 97-м номером. СМИ сообщали, что за сезон-2021/22 хоккеист получит 43 миллиона рублей.

«Цели — это командные задачи, а командные задачи у СКА — это всегда выигрывать. Приложу максимум усилий, помогая команде решать их.

В Ледовом прекрасная атмосфера, всегда здорово играть и тем более выигрывать при таких трибунах. Слышал, сейчас есть определенные ограничения на допуск зрителей, но уверен, что от этого поддержка трибун не станет менее яркой.

Знаю в команде многих ребят: игроков и персонал. Надолго не теряли контакт друг с другом, постоянно был на связи и в курсе всех новостей.

Предсезонная подготовка была самостоятельная, физическое состояние оценю как очень хорошее, тем более, сейчас я еще немножко отдохнул.

Сборы в Торонто были тяжелые — первые три-четыре дня вообще ног почти что не было. А потом я все лучше и лучше себя чувствовал с каждым днем и с каждой игрой.

Думаю, сейчас состояние идеальное. Можно хоть завтра играть», — приводит слова Никиты пресс-служба петербургского клуба.

Гусев выступал в СКА в 2015-2019 годах и стал с ним обладателем Кубка Гагарина-2017. После этого форвард уехал в НХЛ, где играл за «Нью-Джерси» (2019-2021) и «Флориду» (2021).

В минувшем сезоне россиянин провел 20 игр за «Дэвилз», в которых набрал 5 (2+3) очков. Аналогичные показатели он продемонстрировал в 11 встречах за «Пантерз».