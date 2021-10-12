ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дидье ДешамТоп-тренеры в игноре. Почему клубы не зовут специалистов из международного футбола?
  • 21:58
    • IBU аннулировал результаты Зайцевой на ОИ-2014 в Сочи, Россия потеряла серебро в эстафете
  • 20:21
    • Молодежная сборная России разгромила Литву
  • 19:47
    • «Ак Барс» выиграл у «Салавата» в «зеленом дерби»
  • 19:18
    • Овечкин возобновил тренировки с «Вашингтоном»
  • 19:05
    • СКА подписал олимпийского чемпиона Пхенчхана-2018
    Все новости спорта

    Гусев — о возвращении в СКА: Готов ли играть? Да, хоть завтра

    Хоккей СКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Российский форвард Никита Гусев прокомментировал свое возвращение в петербургский СКА.

    Никита Гусев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Гусев

    Игрок подписал однолетний контракт и будет играть по 97-м номером. СМИ сообщали, что за сезон-2021/22 хоккеист получит 43 миллиона рублей.

    «Цели — это командные задачи, а командные задачи у СКА — это всегда выигрывать. Приложу максимум усилий, помогая команде решать их.

    В Ледовом прекрасная атмосфера, всегда здорово играть и тем более выигрывать при таких трибунах. Слышал, сейчас есть определенные ограничения на допуск зрителей, но уверен, что от этого поддержка трибун не станет менее яркой.

    Знаю в команде многих ребят: игроков и персонал. Надолго не теряли контакт друг с другом, постоянно был на связи и в курсе всех новостей.

    Предсезонная подготовка была самостоятельная, физическое состояние оценю как очень хорошее, тем более, сейчас я еще немножко отдохнул.

    Сборы в Торонто были тяжелые — первые три-четыре дня вообще ног почти что не было. А потом я все лучше и лучше себя чувствовал с каждым днем и с каждой игрой.

    Думаю, сейчас состояние идеальное. Можно хоть завтра играть», — приводит слова Никиты пресс-служба петербургского клуба.

    Гусев выступал в СКА в 2015-2019 годах и стал с ним обладателем Кубка Гагарина-2017. После этого форвард уехал в НХЛ, где играл за «Нью-Джерси» (2019-2021) и «Флориду» (2021).

    В минувшем сезоне россиянин провел 20 игр за «Дэвилз», в которых набрал 5 (2+3) очков. Аналогичные показатели он продемонстрировал в 11 встречах за «Пантерз».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «Динамо» в зарубе со СКА?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Оренбург» обеспечит результативный первый тайм?
  • «Оренбург» — «Текстильщик». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Алании» победы не видать!
  • «Акрон» — «Алания». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 13 октября
  • Завтра в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Оренбург — Текстильщик
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Балтика — Волгарь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротор — Кубань
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие