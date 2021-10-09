Минское «Динамо» обыграло в гостях «Торпедо»

Не хватило лишь голов. ЦСКА и «Краснодар» выдали огненный матч на «ВЭБ Арене»

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью 0:0 с ФК «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было