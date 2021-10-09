ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии
  • 21:35
    • Месси рискует пропустить матч против Уругвая
  • 21:18
    • Туктамышева выиграла короткую программу на Finlandia Trophy
  • 21:01
    • Швеция забила три безответных мяча в ворота Косово
  • 20:54
    • Сборная Украины одержала первую победу в квалификации ЧМ-2022
  • 20:08
    • «Алания» обыграла «Оренбург» и вышла на второе место в ФНЛ
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» обыграло в гостях «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» (4:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Минск

    В составе победителей отличились Дмитрий Буйницкий, Дмитрий Дерябин, Денис Мосалев и Кирилл Воронин.

    За «Торпедо» забивали Кенни Агостино, Даниэль Заар и Теодор Леннстрем.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
    Голы: Агостино — 9 (бол., Заар), 19:58 — 1:0. Буйницкий — 2 (Сапего, Усов), 23:48 — 1:1. Дерябин — 1 (Сапего, Граовац), 27:13 — 1:2. Заар — 3 (Орлов, Шенфельд), 30:08 — 2:2. Мосалев — 3, 37:01 — 2:3. Воронин — 4 (Горбунов, Бек), 38:37 — 2:4. Леннстрем — 5 (бол., Гривик), 59:57 — 3:4Вратари: Кочетков (57:53) — КолосовБроски: 33 (11+6+16) — 28 (7+15+6)Штраф: 4 — 12

    «Динамо» одержало шестую победу подряд и вышло на 3-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» идет на 8-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия забить быстрый гол в матче с Андоррой?
  • Андорра — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Останется ли Фьюри непобедимым?
  • Фьюри — Уайлдер. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сколько Дания забьет Молдавии?
  • Молдавия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фьюри — Уайлдер
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Молдавия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.58
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Швейцария — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие