Минское «Динамо» обыграло в гостях «Торпедо»

«Динамо» Минск Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Дмитрий Буйницкий, Дмитрий Дерябин, Денис Мосалев и Кирилл Воронин.
За «Торпедо» забивали Кенни Агостино, Даниэль Заар и Теодор Леннстрем.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы: Агостино — 9 (бол., Заар), 19:58 — 1:0. Буйницкий — 2 (Сапего, Усов), 23:48 — 1:1. Дерябин — 1 (Сапего, Граовац), 27:13 — 1:2. Заар — 3 (Орлов, Шенфельд), 30:08 — 2:2. Мосалев — 3, 37:01 — 2:3. Воронин — 4 (Горбунов, Бек), 38:37 — 2:4. Леннстрем — 5 (бол., Гривик), 59:57 — 3:4Вратари: Кочетков (57:53) — КолосовБроски: 33 (11+6+16) — 28 (7+15+6)Штраф: 4 — 12
«Динамо» одержало шестую победу подряд и вышло на 3-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» идет на 8-й позиции.