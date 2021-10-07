«Амур» — «Трактор»: счет матча 2:0, обзор голов

Лукаш Седлак Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Голы на свой счет записали Лукаш Седлак (18 минута) и Никита Тертышный (46).
Чешский вратарь челябинской команды Роман Вилл впервые в текущем сезоне отметился «сухарем», отразив 51 бросок.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Седлак — 5 (мен., Гика), 17:28 — 0:1. Тертышный — 8 (бол., Бывальцев), 45:33 — 0:2Вратари: Аликин (58:21) — ВиллШтраф: 8 — 35Броски: 51 (21+13+17) — 18 (5+6+7)
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает второе место (24 очка), а «Амур» — десятое (11 очков).