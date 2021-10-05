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    Квартальнов: Много моментов было, но вратарь минской команды действовал здорово

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    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высказал мнение о причинах поражения от минского «Динамо» (3:4 ОТ) в матче чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Досадное поражение. Что сказать? Много моментов было, но вратарь минской команды действовал здорово.

    Объяснение ошибкам Игоря Бобкова? Без комментариев. Какая усталость? Сегодня хвалить не буду.

    Игра команды в атаке преобразилась, а как сыграли-то? Было множество моментов, но вратарь соперника сыграл здорово.

    Мы довольны Лямкиным. Бывают такие игры, когда играем хорошо, но чуть не везет. Играешь, находишься на льду, а шайба залетает.

    Показатель полезности "-5" мне говорит о чем-то. А сколько игр мы сыграли? У нас плотный график. Очень серьезный режим. То же самое касается большинства — оно у нас креативное.

    Не устраивает то, что нет голов. А в целом большинство креативное, моменты создаем. Нам и игра сегодня в целом понравилась, но проиграли.

    Джордан Уил пока немного не готов. В следующем матче будет играть», — сказал Квартальнов «Бизнес Онлайн».

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