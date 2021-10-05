Квартальнов: Много моментов было, но вратарь минской команды действовал здорово

Главный тренер «Ак Барса»высказал мнение о причинах поражения от минского(3:4 ОТ) в матче чемпионата КХЛ.

«Досадное поражение. Что сказать? Много моментов было, но вратарь минской команды действовал здорово.

Объяснение ошибкам Игоря Бобкова? Без комментариев. Какая усталость? Сегодня хвалить не буду.

Игра команды в атаке преобразилась, а как сыграли-то? Было множество моментов, но вратарь соперника сыграл здорово.

Мы довольны Лямкиным. Бывают такие игры, когда играем хорошо, но чуть не везет. Играешь, находишься на льду, а шайба залетает.

Показатель полезности "-5" мне говорит о чем-то. А сколько игр мы сыграли? У нас плотный график. Очень серьезный режим. То же самое касается большинства — оно у нас креативное.

Не устраивает то, что нет голов. А в целом большинство креативное, моменты создаем. Нам и игра сегодня в целом понравилась, но проиграли.

Джордан Уил пока немного не готов. В следующем матче будет играть», — сказал Квартальнов «Бизнес Онлайн».