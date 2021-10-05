Дубль Теденбю помог минскому «Динамо» победить «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» уступил минскому «Динамо» (3:4 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

За гостей отличились Маттиас Теденбю, Кирилл Воронин и Илья Усов. В овертайме победный гол оформил Теденбю.

В составе казанского клуба шайбы забросили Николай Коваленко, Илья Сафонов и Никита Дыняк.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) Голы: Теденбю — 3 (Кемпе, Альмквист), 13:44 — 0:1. Коваленко — 3 (Галимов), 19:04 — 1:1. Сафонов — 2 (Юдин), 23:19 — 2:1. Воронин — 3 (Шинкевич), 32:36 — 2:2. Дыняк — 2 (Сафонов), 34:06 — 3:2. Усов — 3 (мен.), 42:54 — 3:3. Теденбю — 4 (Бенгтссон), 60:15 — 3:4Вратари: Бобков — РыбарБроски: 35 (17+11+7+0) — 15 (3+4+7+1)Штраф: 4 — 10

Отметим, что минчане одержали первую победу над «Ак Барсом» в Казани с 26 сентября 2016 года (5:3).

Минский клуб одержал четыре победы подряд и занимает 5-е место на Западе — 17 очков после 13 игр. «Ак Барс» идет 4-м на Востоке, набрав 21 очко в 15 матчах.