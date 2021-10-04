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    КХЛ назвала лучших игроков пятой недели регулярки

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    Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов пятой недели турнира в четырех номинациях.

    КХЛ назвала лучших игроков пятой недели регулярки
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    КХЛ назвала лучших игроков пятой недели регулярки

    Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Алексей Красиков («Спартак»), одержавший с командой две победы, отразив в них 98,33% бросков по своим воротам.

    Лучшим защитником стал Антон Линдхольм («Динамо» Минск), набравший 4 (0+4) очка в трех матчах.

    Лучшим нападающим признан Станислав Галиев («Динамо» Москва), одержавший с командой три победы в четырех матчах. Он набрал 7 (4+3) очков.

    Лучший новичок — Александр Суворов («Динамо» Минск), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели.

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