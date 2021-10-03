«Локомотив» — «Барыс»: счет матча 4:3, обзор голов

Хоккеисты «Локомотива» Фото: ХК «Локомотив»
Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0).
У победителей точные броски нанесли Александр Полунин (15 и 54 минуты), Павел Кудрявцев (19) и Артур Каюмов (36).
В составе гостей отличились Кертис Волк (11), Якоб Берглунд (13) и Даррен Диц (36).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Голы: Валк — 4 (мен., Мартинссон, Лилья), 10:02 — 0:1. Берглунд — 2 (Алсинг, Каник), 12:27 — 0:2. Полунин — 2 (Коршков, Осипов), 14:04 — 1:2. Кудрявцев — 3 (мен.), 18:55 — 2:2. Дитц — 6 (бол., Каник, Мартинссон), 35:12 — 2:3. Каюмов — 4, 35:47 — 3:3. Полунин — 3 (Коршков), 53:29 — 4:3Вратари: Исаев — Ортио (58:56)Штраф: 6 — 4Броски: 30 (9+12+9) — 29 (13+8+8)
«Локомотив» занимает седьмое место (14 очков) в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» — восьмой на Востоке (10 очков).