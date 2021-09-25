ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Манчестер Сити»Конец беспроигрышной серии «Челси». «МанСити» был лучшим на «Стэмфорд Бридж»
  • 18:27
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
  • 18:15
    • Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» против «Уфы»
  • 16:23
    • Гол Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Челси»
  • 15:57
    • «Локомотив» не сумел обыграть одного из аутсайдеров РПЛ
  • 15:06
    • Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Локомотив»

    Хоккей КХЛ Локомотив Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Салават Юлаев»

    Дубль оформил нападающий Сакари Маннинен, еще один гол на счету Теэму Хартикайнена.

    За «Локомотив» отличились Рушан Рафиков и Павел Красковский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Рафиков — 4 (Ильенко, Кудрявцев), 1:49 — 1:0. Красковский — 4 (Полунин, Коршков), 30:10 — 2:0. Хартикайнен — 4, 39:39 — 2:1. Маннинен — 5 (Шмелев, Гранлунд), 58:37 — 2:2. Маннинен — 6 (Хартикайнен, Гранлунд), 60:28 — 2:3Вратари: Паскуале — МетсолаБроски: 26 (6+15+5+0) — 31 (8+12+10+1)Штраф: 8 — 2

    Отметим, что ярославцы проводили первый матч после ухода Андрея Скабелки с поста главного тренера. Его сменит Игорь Никитин, но в этом матче командой руководил его помощник Дмитрий Юшкевич.

    «Локомотив» очками занимает десятое место в Западной конференции, набрав восемь очков. «Салават Юлаев» идет вторым на Востоке. У команды из Уфы 18 очков.

    29 сентября уфимцы сыграют дома с «Автомобилистом». Двумя днями ранее «Локомотив» проведет гостевой матч против «Авангарда».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» обыграет «Вильярреал» с крупным счетом?
  • «Реал» Мадрид — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Поднимется ли «Лион» в топ-3 Лиги 1?
  • «Лион» — «Лорьян». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Боруссия» Дортмунд наберет три очка в Гладбахе?
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Завтра в 21:15
    •  2.38
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие