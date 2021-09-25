«Салават Юлаев» в овертайме дожал «Локомотив»

Ярославскийпотерпел домашнее поражение от уфимского(2:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль оформил нападающий Сакари Маннинен, еще один гол на счету Теэму Хартикайнена.

За «Локомотив» отличились Рушан Рафиков и Павел Красковский.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) Голы: Рафиков — 4 (Ильенко, Кудрявцев), 1:49 — 1:0. Красковский — 4 (Полунин, Коршков), 30:10 — 2:0. Хартикайнен — 4, 39:39 — 2:1. Маннинен — 5 (Шмелев, Гранлунд), 58:37 — 2:2. Маннинен — 6 (Хартикайнен, Гранлунд), 60:28 — 2:3Вратари: Паскуале — МетсолаБроски: 26 (6+15+5+0) — 31 (8+12+10+1)Штраф: 8 — 2

Отметим, что ярославцы проводили первый матч после ухода Андрея Скабелки с поста главного тренера. Его сменит Игорь Никитин, но в этом матче командой руководил его помощник Дмитрий Юшкевич.

«Локомотив» очками занимает десятое место в Западной конференции, набрав восемь очков. «Салават Юлаев» идет вторым на Востоке. У команды из Уфы 18 очков.

29 сентября уфимцы сыграют дома с «Автомобилистом». Двумя днями ранее «Локомотив» проведет гостевой матч против «Авангарда».