«Салават Юлаев» в овертайме дожал «Локомотив»

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
Дубль оформил нападающий Сакари Маннинен, еще один гол на счету Теэму Хартикайнена.
За «Локомотив» отличились Рушан Рафиков и Павел Красковский.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Рафиков — 4 (Ильенко, Кудрявцев), 1:49 — 1:0. Красковский — 4 (Полунин, Коршков), 30:10 — 2:0. Хартикайнен — 4, 39:39 — 2:1. Маннинен — 5 (Шмелев, Гранлунд), 58:37 — 2:2. Маннинен — 6 (Хартикайнен, Гранлунд), 60:28 — 2:3Вратари: Паскуале — МетсолаБроски: 26 (6+15+5+0) — 31 (8+12+10+1)Штраф: 8 — 2
Отметим, что ярославцы проводили первый матч после ухода Андрея Скабелки с поста главного тренера. Его сменит Игорь Никитин, но в этом матче командой руководил его помощник Дмитрий Юшкевич.
«Локомотив» очками занимает десятое место в Западной конференции, набрав восемь очков. «Салават Юлаев» идет вторым на Востоке. У команды из Уфы 18 очков.
29 сентября уфимцы сыграют дома с «Автомобилистом». Двумя днями ранее «Локомотив» проведет гостевой матч против «Авангарда».